【上海專電】逾六千廣東企業參與進博會，採購重點涉高端裝備等

《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》廣東省商務廳相關人士日前表示，廣東省推進進

博會各項籌備工作已順利完成相關招展任務。

目前廣東省報名進博會交易團的企業有６０２３家，其中製造業及生產性服務業企業佔比逾

６０％，採購重點涉及消費電子及家電、服裝服飾及日用消費品、智能及高端裝備、食品及農產

品、醫療器械及醫藥保健、服務等多個領域。

首屆中國國際進口博覽會將於今年１１月５日至１０日在上海舉行。

