【上海專電】上海副市長：將以更開放態度進一步融入全球科創體系

《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》上海市副市長、上海臨港地區開發建設管理委員

會主任時光輝在上海滴水湖為世界頂尖科學家論壇閉幕式致辭時表示，上海將以更加開放的態度

，進一步融入全球科技創新體系，加強全方位國際合作，讓科技創新煥發出更加強大的活力和生

機。

時光輝說，上海作為中國最大的經濟中心城市，當前正加快建設具有全球影響力的科技創新

中心，在科技創新策源能力上加快突破，努力成為全球學術新思想、科學新發現、技術新發明、

產業新方向的重要策源地。

