《思前想後－郭思治》市場未有利好消息出現前，港股續處尋底弱態

《思前想後》１０月大市在先高後低之形態主導下由頭跌至尾，恆指由２日之高位一直反覆

跌至３０日之低位２４５４０點，累計跌幅達３１７６點，確實遠超預期，惟在人心虛怯下，即

使股份已跌至較低估值，但投資者之入市信心及意欲仍續處低迷。故在上升動力不足下，縱然港

股稍見反彈，惟在欠缺動力支持下，升勢最終仍會受規限。反之，祇要零碎沽壓持續滲透，並湧

現整個大市，走勢已可續往下尋底。嚴格而言，一日大市未有利好消息出現前，大市仍會繼續處

於尋底之弱態。



＊中美貿戰若得到解決，港股勢現報復式反彈＊



今年大市由１月２９日高位３３４８４點開始回調，本屬一個正常之中期調整，但期間出現

中美貿易糾紛，故令整個調整市之跌勢均遠超預期。直到目前一刻止計，大市之跌勢似暫喘定於

１０月３０日之低位２４５４０點，即在９個月內，恆指累積之跌幅已達８９４４點或

２６﹒７％，以幅度計當不算少，亦可滿足年內對波幅之要求，祇是不明因素一日仍未消除前，

短期後市仍會續處偏弱之形態中，亦不排除大市會再進一步往下創年內新低之可能性。

若從技術走勢方面去略作推算，以年內恆指由１月２９日高位３３４８４點跌至１０月３０

日低位２４５４０點止計，由於恆指現已跌離２５０天線（約在２９３４７點左近）逾４６００

多點，故技術上大市該已進入熊市一期。不過，有一點須指出的是，年初升勢之逆轉乃由於中美

貿易糾紛持續不明所致，故祇要相關事件能獲解決，估計大市不但可擺脫反覆續尋底之弱態，且

更可望在技術超賣下出現明顯反彈，即所謂報復式反彈。以累積跌幅為８９４４點計，如反彈跌

幅之三份一，則首個上望目標該為２７５２１點。如動力配合，大市能反彈跌幅之二份一，則目

標更可以進一步上望２９０１２點。當然上述分析祇是至１０月底之推算，至於情況如何，當仍

需視乎１１月份大市之表現而定。



＊港股若出現明顯反彈，重磅股必為吸納首選＊



港股經過逾８９４４點之大型調整後，一旦出現反彈或報復式反彈，推動大市往上升的定必

是恆指重磅成份股，包括匯控（００００５）佔恆指成份比重達１０﹒０９％，騰訊

（００７００）佔１０﹒０５％，友邦（０１２９９）佔８﹒７２％，建行（００９３９）佔７

﹒９５％，另平保（０２３１８）佔４﹒６９％，工行（０１３９８）佔４﹒５２％。單是上述

６隻成份股在恆指內已佔達４６﹒０１％，如同時出現回暖之走勢，絕對可推動恆指作較明顯之

反彈，故一旦大市確認見底回升，首輪部署該以上述股份為吸納首選。《民眾證券董事總經理

郭思治》（本欄逢周四刊出）

