【政策解讀】華泰證券：政治局會議強調六個穩，政策力度或加大

《經濟通通訊社１日專訊》華泰證券宏觀團隊李超等發表報告表示，政治局會議強調高度重

視經濟下行壓力，增強預見性，並再次強調六個穩，１０月政治局會議是７月會議觀點的延續，

政策將繼續聚焦穩字，力度可能會有所加大。

報告指，六個「穩」字將愈來愈重要，去槓桿則會愈來愈弱化，如果兩者出現矛盾，將會更

加服從以穩為主的政策基調，因此貨幣政策將持續寬鬆，年底左右降準的概率仍然存在。未來穩

增長或逐漸成為政策重點，基建投資仍是重要的需求側對沖工具，未來如果經濟下行壓力繼續加

大，預計也有放鬆一線和部分二線城市地產調控政策的可能性。



＊解決中小、民企融資問題成為政策重點＊



會議提到，部分企業經營困難較多，長期積累的風險隱患有所暴露，要研究解決民營企業、

中小企業發展中遇到的困難。報告表示，解決中小、民營企業融資問題成為當前的政策重點之一

，未來多種政策工具將共同作用化解融資問題，特別是在解決民營企業融資問題方面，可能仍會

有延續性政策出台。會議專門提到資本市場建設，體現了對激活流動性的關注，市場的政策底正

在形成。

華泰指出，中國經濟正在經歷動能切換，從中期來看，經濟增長中樞可能逐漸下移；全球經

濟弱復甦的預期可能逐漸被證偽，而中美貿易摩擦等變量仍可能給經濟增長帶來負面壓力。

另外，貿易摩擦有望加快對外開放的步伐，疊加改革開放４０周年因素影響，市場較大機會

在於對外開放方面，而真正的政策性利好仍需中央全會的層次釋放，在改革開放領域有更加實質

性的舉措。（ｂｉ）

