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01/11/2018 08:15

【聚焦人幣】離岸人幣跌破６﹒９８，政治局會議強調資本市場改革

　　《經濟通通訊社１日專訊》受美國經濟漸趨走強，美元兌其他貨幣強勢，美匯指數高企９７
關，刷新１６個月新高，人民幣持續走貶。離岸人民幣（ＣＮＨ）今早再下挫，終跌破６﹒９８
關，目前暫在６﹒９８關口徘徊。
　　中共中央政治局昨日（１０月３１日）召開會議指出，當前中國經濟運行經濟下行壓力有
所加大，政府需要及時採取對策，圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力，促進資本
市場長期健康發展。分析指出會議罕見強調資本市場改革，相關政策措施有望推出。（ａｃ）

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