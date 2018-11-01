【政策解讀】人民日報：政治局提出針對性地解決五大主要矛盾

《經濟通通訊社１日專訊》中央政治局召開會議，部署當前經濟工作。《人民日報》評論指

出，這一次會議，仍然「穩」字當頭，強調做好「六穩」工作。不過，值得注意的是，會議提出

了一些新的論斷和要求。得出的一個重要結論是－－「當前我國經濟形勢是長期和短期、內部和

外部等因素共同作用的結果」，提出的一個總體要求是 高度重視突出矛盾和問題，增強預見

性，及時採取對策。

其中特別提出的「抓住主要矛盾，有針對性地加以解決」，主要指的就是下面這幾點：

一是針對外部環境的深刻變化、經濟下行壓力有所加大，提出「切實辦好自己的事情」。要

堅定不移推動高質量發展，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，做好「六穩」工作，有效

應對外部經濟環境變化，確保經濟平穩運行。

二是針對「部分企業經營困難較多」的問題，再次提出要堅持「兩個毫不動搖」。要促進多

種所有制經濟共同發展，研究解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難。

三是針對「長期積累的風險隱患有所暴露」，提出要「促進資本市場長期健康發展」。具體

做法是圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力。

四是要「繼續積極有效利用外資，維護在華外資企業合法權益」。這也是「穩外資、穩投資

」的題中應有之義。

五則針對「一些政策效應有待進一步釋放」，提出要「改進作風，狠抓落實」。最關鍵的是

「使已出台的各項政策措施盡快發揮作用」。（ｃｔ）

