【政策解讀】聯訊：政治局會議釋「政策延續滴灌模式」七大信號

《經濟通通訊社１日專訊》聯訊證券指出，中共中央政治局會議釋放了七大信號，其中反映

了中央對經濟的下行擔憂上升，以及政策可能「延續滴灌」的模式，定向解決問題。

會議重點提及資本市場，聯訊認為股票市場的政策底已經出現，包括解決股票質押問題都有

助於市場情緒回暖，但市場底要看基本面和外部風險如何演繹，短期可能仍缺少趨勢性的機會。

其次會議沒有提及「擴大內需」、同樣沒有提及房地產。而「六穩」方向沒有變，貨幣、財

政基調都不變，但內涵已不同。（ａｃ）

