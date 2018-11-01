《廣匯論勢－鄭廣復》歐元英鎊或進入上升三浪

《廣匯論勢》昨天（３１日）美國私營機構ＡＤＰ公布１０月份民間就業報告顯示，職位增

加２２﹒７萬，多過預期的１８﹒９萬，９月份新增職位數目則由２３萬向下修訂至２１﹒８萬

，反映美國就業市場表現仍然強勁。雖然其後美國勞工部公布的第三季就業成本指數按季上升

０﹒８％，升幅大於預期的０﹒７％及前值０﹒６％，反映就業市場緊絀，正如聯儲局在褐皮書

中所指，不少地區嚴重缺乏技術型勞工，這與嬰兒潮出生的美國逐漸退出勞工市場，造成勞動人

短缺有極大關係，不過，這是否就預示聯儲局會因此而加大加息力度？未必，除非這導致通脹急

升甚或有失控風險，否則，生產成本上升的情況下加息只會導致企業經營更加困難。



＊就業數據無礙加息政策＊



ＡＤＰ的民間就業報告可視為美國勞工部就業數據的指標，從昨天市場的反應推斷，明天

（２日）勞工部公布的就業數據再好，例如非農業職位增長達到２５萬或以上，美元因此而走強

亦只會曇花一現。第一，聯儲局早已進入加息周期，市場亦預期利率起碼升至３厘才暫停，以每

季加息０﹒２５厘計，即當局在２０１９年６月份加息至３厘後才有機會暫停，屆時就業數據的

表現才會對美元匯價產生較大影響。既然１０月份就業數據表現基本上不會影響聯儲局在１２月

份再加息的預期，市場焦點必然轉向下周二（６日）的美國中期選舉－這個對特朗普政途、共和

黨的執政、美元匯價及美元資產，美國以至全球經濟前景都有極大影響的一次中期選舉！



在預期共和黨將會失去眾議院控制權，而１１月底的「特習會」亦很大可能不會解決美國挑

起的美、中貿易戰，加上一旦民主黨重掌眾議院，必定就特朗普的「通俄門」進行調查，狂人的

兩年「蜜月期」將會終結，共和黨見形勢不利，即時「打開口牌」，表示將於明年１月份快速通

過對中產階層減稅１０％，但若共和黨失去眾議院控制權，這個承諾將無法實現，目前民調顯示

，民主黨將可藉著今次中期選增加２３個眾議院席位，減稅政策不可能在眾議院通過。



＊懸掛國會是最差選舉結果＊



即使在今屆參議院的３５個席位需要改選，而在民主黨擁有的４７席之中，２６席需要改選

，而共和黨的５１席之中只有９席需要改選，即在中期選時，民主黨擁有２１席，而共和黨則有

４２席。參議院目前總共有１００個席位計，共和黨目前只是剛好達到５１票的過半數席位，得

以控制眾議院，而根據ＢＢＣ的推算，共和黨改選的９席之中，有３席是安全的，２席可能會勝

出，但仍有４個席位有風險（民主黨的風險席位同樣有４個），假如出現極端結果－－民主黨保

留所有席位，共和黨則失去所有四個風險席位（假設落入民主黨手中），屆時民主黨就擁有５１

席，共和黨只有４７席，特朗普即變成無兵司令，而這個可能性是存在的。



不過，若然民主黨完全控制國會，金融市場的反應肯定是正面，因為相信不少特朗普推行的

政策都會被推翻，貿易保護主義措施亦很可能撤銷，終止美、中貿易戰，美股以至美元匯價都有

機會大升，對外圍負面影響最大的是共和黨繼續控制國會，民主共和兩黨各據一院則對美國內部

不利。



＊英鎊借助脫歐協議消息走強＊



美元藉著ＡＤＰ數據而展現的強勢未能持久，歐元兌美元低見１﹒１３０２後回穩，今早

（１日）高位剛好是１﹒１３４０的江恩正方形水平角，有機會與８月１５日的低位

１﹒１３０１成形雙底，短期有機會反彈至１﹒１４３２。若然這反映２浪結束並展開上升３浪

，幅度若為１浪的１﹒３８２、１﹒５或１﹒６１８倍，匯價將可升至１﹒２０１２、

１﹒２０７３及１﹒２１３４。



英鎊則借助脫歐協議有望在短期內達成而走強，兌美元今早反彈至１﹒２８５５，短期以日

線圖雙頂頸線１﹒２９２２為反彈阻力，由於１﹒２９８７位於江恩正方形水平角，２０日

ＳＭＡ目前則位於１﹒３００２，以匯價反彈１０月１２日以來最大跌浪的５０％計，匯價可見

１﹒２９７７，由此預期英鎊兌美元反彈至１﹒２９至１﹒３０水平將會遇到極大阻力，惟有重

新守穩１﹒３０才可望重展升勢。若從８月１５日以來的走勢觀察，不排除英鎊兌美元已完成２

浪調整，如此，３浪的展開將令匯價突破前雙頂高位１﹒３２９８，以升幅達到１浪的

１﹒３８２、１﹒５及１﹒６１８倍計，英鎊兌美元將可升至１﹒３５７５、１﹒３６５０及

１﹒３７２５。這亦預示，美元即將展開新一輪的下跌浪！



＊金價即將發揮避險作用＊



昨天ＡＤＰ公布的就業數據對金價造成的負面影響短暫，金價最低跌至１２１２美元後逐步

回升，今早最高升至１２１８﹒２美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ昨天則減持了０﹒８８噸黃金，與

金價昨天下跌的走勢一致，但減幅比之前增幅小，沒有太大啟示作用。由於預期市場焦點將會轉

下周二的美國中期選，選舉結果將會影響共和黨未來兩年的施政，而美國就業數據再強亦不影響

聯儲局１２月加息的預期，甚至在明年６月將聯邦基金利率調高到３厘的可能性。



然而，由於預期今次中期選對共和黨不利，估計將會失去眾議院控制權，這或會導致避險情

緒升溫，黃金作為中立的避險工具，下周有機會走強，以目前仍然處於１２００至１２４５美元

波動來看，金價短期傾向再次挑戰１２４５美元。白銀走勢偏弱，本周一（２９日）跌穿２０日

ＳＭＡ（１４﹒５４）後，昨天進一步跌至１４﹒２４美元，短期仍以１４﹒２美元為主要支持

，預料短期將會跟隨金價一同反彈，再次挑戰２０日ＳＭＡ阻力。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

