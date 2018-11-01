【京城近觀】麥當勞要「變綠」，你喜歡嗎？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》去年１０月，親愛的麥當勞改名金拱門，簡

單粗暴的風格，炸出無數段子手，一時風頭無兩。改名距今已經一年，大家好像也慢慢地接受了

金拱門這個名字。這次，喜歡搞事情的麥當勞，決定要把自己「搞綠」了。



＊２０１８年底至２０２２年計劃開設１８００家綠色餐廳＊



不久前，第三屆「麥麥全席」剛在北京結束，「麥麥全席」是麥當勞的年度品牌活動。

２０１６年廣州，麥當勞宣布菜單改革，２０１７年上海，麥當勞簽訂全新的食品安全承諾，

２０１８年北京，麥當勞宣布「變綠」的可持續發展項計劃。

小記雖然沒能趕上「麥麥全席」盛會，但也覺得「變綠」的麥當勞非常有意思。麥當勞宣布

「我們的一小步，世界的一大步」可持續發展行動計劃，從２０１８年底至２０２２年，麥當勞

中國計劃開設超過１８００家綠色餐廳，佔全部新餐廳９５％以上。綠色主題餐廳是甚麼意思呢

？不是改變ｌｏｇｏ顏色，而是從餐廳選址、設計、建材、施工，到能源管理，都將全程減少對

環境的影響，並符合美國綠色建築委員會（ＬＥＥＤ）頒發的認證標準。除此之外，還將全面推

進綠色包裝，優化和減少包裝材料，包括用紙和塑料。同時，十家麥當勞門店將試行不主動提供

吸管。

「連吸管都不給我了？」不少人震驚於這個變化。其實，麥當勞第一家正式獲得ＬＥＥＤ認

證的綠色餐廳已經在河北雄安新區開業，外觀上倒沒有很刺激，餐廳設計是新穎流行的工業風。

以此作為起點，麥當勞將繼續推動餐廳節能減排，開設更多綠色餐廳。



＊肯德基綠色概念店ＫＲｒｏ今年中已在京開業＊



１９９０年進入中國市場，２０１７年７月麥當勞與中信股份，中信資本，凱雷達成戰略合

作，共同運營和管理麥當勞在中國內地和香港業務，截至２０１８年，麥當勞中國內地有

２９００家餐廳。目前中國是麥當勞全球第三大市場，平均每天至少新開一家餐廳，儘管如此，

麥當勞仍然面臨著利潤下滑的壓力，畢竟如今市場競爭者眾多，麥當勞再也不是當初那個火熱的

新鮮物種了。

品牌的戰爭是永遠沒有片刻停歇的，肯德基作為麥當勞的「好基友」，早就在去年選擇變綠

，這也是肯德基入華３０年以來的最大膽嘗試，推出全新子品牌－－ＫＲｒｏ。全新的名字，棄

用標誌性大紅ｌｏｇｏ，換成脆綠色，食品不再主打漢堡炸雞，而是各種沙拉三明治。說起來，

肯德基的「變綠」可說徹底得多，不過，目前北京只有１家概念店。



＊企業規模愈化大責任就愈大＊



話說回來，麥當勞綠色行動已經不是第一次，在２０１５年，曾經也發起過一次大行動，麥

辣雞腿堡等相繼從包裝盒換成了單層包裝紙，看是簡單的舉動，卻節約了近８０％的用紙量。去

年麥當勞在中國就接待了１３億人次顧客，每１人次省一點，加起來就是一個很龐大的數字。對

於企業來講，規模愈大責任就愈大，雖然環保一直是老生常談的問題，但的確需要企業加強重視

，更需要每個人努力。

這些舉措能否將麥當勞多年低迷的業績拉升？對於很多人來說，麥當勞不僅僅是個餐飲品牌

，更是童年回憶裡不可缺少的一部分，化表著開心和快樂，環保理念和這些回憶一樣，值得人們

珍視。

