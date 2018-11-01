【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９４點子，報６﹒９６４０

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期開市今報６﹒９６４０，較上個交易日升

９４點子。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６７０，較上個交易日貶２４點子，連

續三連貶。（ａｃ）

