《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期開市今報６﹒９６４０，較上個交易日升
９４點子。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６７０，較上個交易日貶２４點子，連
續三連貶。（ａｃ）
01/11/2018 09:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９４點子，報６﹒９６４０
《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期開市今報６﹒９６４０，較上個交易日升
９４點子。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６７０，較上個交易日貶２４點子，連
續三連貶。（ａｃ）
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