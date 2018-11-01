【人行收水】人行不開展逆回購操作，淨回籠１０００億元

《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

央行逆回購到期等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，故決定今日不開展公開市場操

作，是連續第五個交易日不操作。

公開市場今日有１０００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元，

累計五日淨回籠５２００億元。（ａｃ）

