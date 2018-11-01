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即市新聞

01/11/2018 09:09

【Ａ股維穩】深交所：首三季深市公司淨利升近一成，營收增１６％

　　《經濟通通訊社１日專訊》深交所公告，截至昨日（３１日），除長生生物
（深：００２６８０）外，深市所有上市公司如期公布第三季報告，反映深市公司穩健經營、規
範運作。首三季深市公司合計實現營業收入８﹒４３萬億元（人民幣．下同），同比增長
１５﹒６５％；淨利潤６０３８﹒１１億元，同比增長９﹒５４％。
　　分板塊來看，以國有企業和藍籌企業為主的主板公司受益供給側結構性改革最為明顯，收入
規模保持一定增長速度，盈利能力持續增強，該等４７４家公司合計實現營業收入４﹒２萬億元
，同比增長１０﹒７５％；合計實現淨利潤２８９９﹒８２億元，同比增長１１﹒４６％。
　　以製造業為主的中小板公司收入規模增長表現突出，９１８家公司合計實現營業收入
３﹒２９萬億元，同比增長１６﹒４５％；合計實現淨利潤２２８８﹒３９億元，同比增長
７﹒５１％。
　　創業板公司業績增速放緩，７３４家公司合計實現營業收入９３５８﹒９９億元，同比增長
１５﹒８８％；合計實現淨利潤８４９﹒８９億元，同比增長３﹒１５％。

＊國企增長勝民企，傳統行業發威＊

　　從公司屬性來看，國企經營業績增長較強勁，首三季深市４１７家中央和地方國有上市公司
合計實現營業收入３﹒０７萬億元，同比增長１２﹒７２％；合計實現淨利潤２２３１﹒２９億
元，同比增長１８﹒３２％，收入和盈利增速均高於深市平均水平。
　　從行業角度看，供給型傳統行業展現出較強的相對優勢，石油石化、煤炭行業淨利潤增速開
始回升，鋼鐵、建材、化工行業效益持續向好。與此同時，下游行業業績出現一定分化，消費需
求擴張不及預期，食品飲料、旅遊餐飲、家電、紡織服裝淨利潤增速出現小幅回落。
　　深市公司經首三季度合計發生財務費用１３６６﹒９９億元，同比增加１４﹒７％，債務融
資成本進一步增加，期末整體資產負債率水平為６３﹒１９％，較年初下降３﹒２５個百分點。
（ｅｙ）

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