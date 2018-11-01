【貿易開戰】台聯電：暫時中止一切與福建晉華的共同研發活動

《經濟通通訊社１日專訊》福建半導體商晉華集成電路早前被美國商務部切斷產品、軟件及

技術出口，有報道指原因是晉華威脅竊取了美國軍用系統晶片供應商美光的知識產權，對美國構

成重大風險。台灣晶圓代工廠商聯電表示，將暫時中止與合作夥伴福建晉華的共同研發活動。

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