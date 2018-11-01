《經濟通通訊社１日專訊》財政部公布《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》，其中
證券交易印花稅按０﹒１％的稅率，維持不變，但證券交易印花稅調整以後改由國務院決定，財
政部表示這是為靈活主動、便於相機調控，更好適應實際需要。
此外，徵求意見稿並將以股票為基礎發行的存託憑證納入證券交易印花稅的徵收範圍。
（ｅｙ）
01/11/2018 10:04
【Ａ股維穩】財政部維持證券印花稅率不變，惟調整權擬轉交國務院
《經濟通通訊社１日專訊》財政部公布《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》，其中
證券交易印花稅按０﹒１％的稅率，維持不變，但證券交易印花稅調整以後改由國務院決定，財
政部表示這是為靈活主動、便於相機調控，更好適應實際需要。
此外，徵求意見稿並將以股票為基礎發行的存託憑證納入證券交易印花稅的徵收範圍。
（ｅｙ）
|專訪01/11/2018
【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠
|中國故事01/11/2018
港珠澳 過橋全攻略
|中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
|國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
|FOCUS31/10/2018
【FOCUS】地產代理掀「汰弱留強」 港樓跌勢已成？
|生財有道31/10/2018
【樓市轉勢】9月樓價指數跌1.4% 錄兩年半最大跌幅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰