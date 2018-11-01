【Ａ股維穩】財政部維持證券印花稅率不變，惟調整權擬轉交國務院

《經濟通通訊社１日專訊》財政部公布《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》，其中

證券交易印花稅按０﹒１％的稅率，維持不變，但證券交易印花稅調整以後改由國務院決定，財

政部表示這是為靈活主動、便於相機調控，更好適應實際需要。

此外，徵求意見稿並將以股票為基礎發行的存託憑證納入證券交易印花稅的徵收範圍。

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