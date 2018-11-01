【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠

《經濟通通訊社記者林雯婕１日上海專電》受中美貿易戰及實體經濟走弱等多重因素影響，

內地三季度ＧＤＰ降至６﹒５％，政府正通過減稅降費、簡政放權、擴大開放等一些列措施來刺

激實體經濟。

致同會計師事務所稅務合夥人包孝先指，實體是一切經濟的根基，從政府釋出的信號來看，

未來減稅的力度會繼續加大，包括已確定或正在探討中的增值稅、企業所得稅、個人所得稅層面

的減稅計劃，以及特別針對研發等活動的稅務優待，都將給中國企業帶來更大的機遇。

包孝先在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，由於當前生產成本的上升及供應鏈受到全球經

濟與貿易環境的影響，實體經濟可能會面臨一定的挑戰；但新興行業如互聯網等行業，仍然處於

上升期。民營企業在高科技、共享經濟、互聯網經濟、金融科技、區塊鏈等行業內依然有很大的

發展潛力。

財政部部長劉昆近期表示，今年減稅降費力度進一步加大。除年初確定的全年減稅降費

１﹒１萬億元人民幣的政策措施外，又出台了支持科技創新等一系列措施，預計全年減稅降費規

模超過１﹒３萬億元人幣。



＊企業需意識到事後監管帶來的不確定性＊



除了降稅之外，政府近年來也一直在推進簡政放權以激發市場活力，在稅務層面就是減少涉

稅審批，而改為備案制。包孝先提醒，簡政放權以後，政府機構會加強對企業合法運營的事後監

管，企業應充分意識到這層不確定性。

他解釋說，企業在做好部分納稅事項的備案後，稅務機關仍然有權在未來若干年後對企業進

行合規檢查，所以對於企業來說不單要注意合法備案，更要注意備案的納稅事項本身就是合法與

合理的，否則後期的風險會很大。

「針對加強事後管理的例子，最近我們可以看到監管機構正在加強對影視企業、個人工作室

的調查，以及霍爾果斯最近也在加強稅收的監管。」

霍爾果斯是內地著名的「稅收窪地」，大批影視公司在當地註冊以獲取當地政府給予的稅收

優惠政策。然而在娛樂圈逃稅事件曝出後，已有逾百家霍影視公司撤離霍爾果斯。



＊香港優勢逐漸弱化＊



雖然中美貿易戰對外商在華投資或多或少會產生一定影響，但在包孝先看來，中國如此龐大

的消費力市場是多數跨國企業不願錯過的。

「與過去外商利用人口紅利來華開設工廠不同，現階段外商來華投資更多地集中在高端製造

業、高端服務、旅游、教育、醫療等行業，他們傾向於把更多的高科技產品或者一些獨特服務帶

到中國，」包說道。

他指出，過去多數外資企業會選擇通過香港的控股公司進入內地，其中有關於稅收的考慮。

「以前中國和部分歐美國家稅務協議較為陳舊，若這些國家的公司直接投資中國，那麼所產生的

稅負對外企而言不是最優化的，但如果通過香港做一個周轉就可以達到更好的效果。不過，這兩

年中國稅務機關在積極和外國稅務機關更新稅務協議，現在多數歐洲國家的企業直接投資中國也

可以享受一定的稅務優惠，在這種情況下，香港的作用有被削弱。」

此外，過去外資會利用香港也是因為香港的管理人才較有經驗，可以把先進的管理技術和思

維帶入內地，但現在內地人才也在逐步地增加，香港在這方面的作用也會淡化。

不過，包認為，香港作為一個聯絡人的角色不會徹底改變，因其擁有完善的金融體系。內地

的金融與外匯屬於管制體系，比如人民幣不能自由兌換等，而香港的金融業是相對開放的，所以

外資進入中國，利用香港的金融便利度在短期之內應該是不會改變的。

