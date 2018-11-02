《陸言堂－陳永陸》港股３至６個月美好時光，好好享受！

《陸言堂》一直以來，筆者都不會對港股看得太淡，而且對中美之間是否可以在貿易問題上

，達成協議，抱有較為樂觀的看法，主要原因，不是相信美國總統特朗普懷有好意，只是相信如

果美國的經濟仍然極受中國影響，最終特朗普一定要妥協，並會再度向中國示好，所以國家主席

習近平與特朗普在這兩天通話，並不覺得稀奇，而且談話過程十分順利，同時在某方面達成一些

共識亦屬正常，這對年底前的港股，絕對有著極佳的支持。



＊港股年底前有著極佳支持＊



當然，這不代表中美的關係再度正常化，而且極相信特朗普仍然心懷不軌，只是現在中國的

經濟仍然對美國的企業有極大的影響性時，特朗普亦只好先行退讓，因為就算他不願意承認，不

少美國企業的業績開始走樣，中美貿易戰之問題影響絕對不是能忽視。可是當美國企業之業績進

一步穩定，又或者美國企業受中國的影響逐步下降，那又如何？相信特朗普一定會再對中國「施

下毒手」，不過現在並非一個好時機，而相信特朗普準備連任競選的時間，就是中國再度面對美

國壓力之時，所以大家應該好好享受未來３至６個月的美好時光。



＊升浪起見三萬點言之尚早＊



而且，如果大家有留意一些沽空數據，就會發現，近月的沽空數字雖然不斷上升，並創出近

兩年的新高，可是對比２０１５年因Ａ股大跌而導致的跌市，又或者２００８年金融海嘯時的沽

空數字，近日的沽空壓力其實相當溫和，故此如果要將近月調整視之為熊市的來臨，似乎仍欠一

些支持，暫時覺得只是一個較大調整期之機會較大，而隨著中美貿易戰已見短期的曙光，相信調

整浪亦已完成。當然，這個上升浪，會否雙頂回落，即會高見３３０００點，還是３００００點

前已見頂，現在估計言之過早，因為還要看中美之間這個蜜月期多久才完，以及中國的救市方案

，會有多大的力度。

言談之間，似乎對長期的市況不太看好，這是因為中國一系列的經濟問題，的確需要時間去

解決，只是所以長遠中港股市是有隱憂，並會在未來爆發，只是當市場所有人都意識到危機，並

加以防範，危機就不會短期內爆發，因為危機永遠在各人不覺之時，興高采烈之際才會發生。

《獨立股評人 陳永陸》

