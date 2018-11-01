匯豐調查：有６５％受訪港企對環球貿易前景樂觀，較全球７８％低

《經濟通通訊社１日專訊》匯豐銀行發表最新一期《匯豐商貿領航：商界的現狀、未來和業

務方式》（Ｎａｖｉｇａｔｏｒ：Ｎｏｗ，ｎｅｘｔ ａｎｄ ｈｏｗ ｆｏｒ ｂｕｓｉｎｅ

ｓｓ）報告顯示，縱使環球經濟表現不一，為短期國際貿易增添不明朗因素，報告指出仍有近三

分二（６５％）受訪香港企業對環球貿易前景表示樂觀，較全球受訪者比例７８％略低。

對自身國際貿易營商表現有信心的香港企業佔比（６６％）亦相近。持樂觀態度的香港企業

指出，影響環球貿易營商環境的最關鍵因素為消費者信心（３２％）、商品價格（２５％）和環

球經濟增長（２４％）。



＊７１％企業認為各國政府保護當地企業力度增大＊



對自身前景表示負面的企業認為，保護主義抬頭和關稅措施是他們持悲觀態度的最大因素。

當中，７１％企業認為各國政府保護當地企業的力度增大，比例相對２０１８年１月上升了１０

個百分點，同時也高於６３％的環球比例。

然而，商界認為內地消費力不斷增長可為香港帶來商機。內地日益富裕的中產階層人口持續

上升，足以支持當地經濟於可見將來繼續增長。

事實上，內地是６５％受訪香港企業目前最大的貿易夥伴，較２０１８年初高出１８個百分

點。香港企業亦視內地為預期增長最強勁的市場，較年初調查高出２６個百分點。為企業帶來增

長的三大動力分別為經濟環境利好（４２％）、船運、物流和儲倉費用下降（２９％），以及電

子商貿的增長（２９％）。（ｃｙ）

