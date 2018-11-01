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01/11/2018 13:08

１０月澳門博彩收入按年升２﹒６％，表現遜市場預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳門博彩監察協調局公布當地最新博彩數據，澳門１０月博彩毛
收入２７３億澳門元，同比增長２﹒６％，已是連續兩個月放慢。
　　今年澳門１至１０月博彩毛收入２５１４億澳門元，同比增長１４﹒３％。（ｃｙ）

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