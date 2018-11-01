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即市新聞

01/11/2018 16:34

【本港樓市】匯豐銀行重奪１０月份現樓樓花按揭冠軍

　　《經濟通通訊社１日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，最新１０
月現樓按揭宗數為１０６４３宗，較９月的８４０９宗增加２６﹒６％，創自２０１７年６月後
，１６個月後的新高，對比去年同期的６８１４宗，亦上升３８２９宗或５６﹒２％。
　　而１０月樓花按揭宗數為１２３３宗，比上月的８３２宗，增加４８﹒２％，創１４個月後
的新高。對比去年同期的１０５５宗，亦上升１７８宗或１６﹒９％。
　　以今年首十個月計算，現樓註冊數字終超越去年同期的水平。首十個月的現樓註冊數字為８
７５０９宗，較去年同期的８６７６８宗上升７４１宗或０﹒９％，亦是七年後的新高；而首十
個月樓花註冊數字則錄得７５２４宗，較去年同期的１００６５宗仍然減少２５４１宗及２５﹒
２％。

＊１０月現樓及樓花冠軍均由匯豐取得＊
　　
　　銀行市佔率方面，匯豐銀行終奪回樓花冠軍位置，１０月份現樓及樓花冠軍均由匯豐銀行取
得。首先在現樓方面，三甲位置依然不變，由匯豐銀行以市佔率達２４﹒９％、連續２１個月蟬
聯現樓冠軍，而亞軍則由中銀（０２３８８）以市佔率１７﹒５％奪得，恆生銀行（０００１１
）以１６﹒１％市佔率奪得季軍寶座。第四名及第五名的銀行分別為渣打銀行以市佔率達８﹒６
％及由市佔率達５﹒２％的東亞銀行（０００２３）奪得。
　　而樓花排名方面，東亞銀行連續兩個月奪得樓花冠軍後，最終未能取得三連勝，１０月份樓
花冠軍再次由匯豐銀行以市佔率達２４﹒７％奪得，其後中銀以１４﹒７％市佔率排名第二，季
軍由恆生銀行以１３％市佔率奪得。（ｃｙ）

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