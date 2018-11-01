【樓市轉勢】中原：上月佣金收入１﹒９億元，屬１６年２月來新低

《經濟通通訊社１日專訊》中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，１０月份中原

住宅部佣金收入約１﹒８５億元，屬２０１６年２月後新低。近月金融市場風雨飄搖，外圍政經

環境不穩，中美貿易戰及股市急瀉，衝擊市場信心，影響已蔓延至樓市。樓市辣招鎖死業主持貨

期，面對經濟逆轉，小業主不能靈活買賣物業套現周轉，建議政府適時減辣，例如取消ＳＳＤ、

放寬壓力測試由３厘降至２厘。取消ＳＳＤ有助增加盤源流通，有遏抑樓價作用，預計樓價不升

反跌。（ｃｙ）

