  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2018 18:01

【樓市轉勢】中原：上月佣金收入１﹒９億元，屬１６年２月來新低

　　《經濟通通訊社１日專訊》中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，１０月份中原
住宅部佣金收入約１﹒８５億元，屬２０１６年２月後新低。近月金融市場風雨飄搖，外圍政經
環境不穩，中美貿易戰及股市急瀉，衝擊市場信心，影響已蔓延至樓市。樓市辣招鎖死業主持貨
期，面對經濟逆轉，小業主不能靈活買賣物業套現周轉，建議政府適時減辣，例如取消ＳＳＤ、
放寬壓力測試由３厘降至２厘。取消ＳＳＤ有助增加盤源流通，有遏抑樓價作用，預計樓價不升
反跌。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」，你喜歡嗎？
FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
專訪01/11/2018
【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠
中國故事01/11/2018
港珠澳　過橋全攻略
中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN