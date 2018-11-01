【企業盈警】亞洲實業（１７３７）料中期淨利跌，或因中美貿易戰

《經濟通通訊社１日專訊》亞洲實業（０１７３７）宣布，截至今年９月底止六個月淨利按

年減少，主要由於空運貨代地勤服務，及空運貨站經營服務的整體貨物處理量減少，兩項業務可

能均由於２０１８年中或前後開始，美國與中國間爆發貿易戰所致。鑒於有關貿易環境的不確定

性，集團未能夠將其整體勞工成本，削減至較整體收益及服務處理量減少的相同程度。

公司將於１１月底公布業績。（ｈｍ）

