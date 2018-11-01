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01/11/2018 07:54

【企業盈警】雲裳衣（０１７０９）料中期錄盈轉虧損

　　《經濟通通訊社１日專訊》雲裳衣（０１７０９）宣布，預期截至今年９月底止六個月盈轉
虧損，主要由於就以股份為基準的付款，確認一次性非現金開支約９７０萬元；就公司於今年６
月完成配售新股，而錄得非經常性配售佣金及其他費用約１４０萬元；及與去年同期相比，若干
市埸貿易環境嚴竣，導致銷售額下降，集團中期收益因而減少約２２％。
　　公司將於１１月中旬或前後公布業績。（ｈｍ）

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