《經濟通通訊社１日專訊》雲裳衣（０１７０９）宣布，預期截至今年９月底止六個月盈轉
虧損，主要由於就以股份為基準的付款，確認一次性非現金開支約９７０萬元；就公司於今年６
月完成配售新股，而錄得非經常性配售佣金及其他費用約１４０萬元；及與去年同期相比，若干
市埸貿易環境嚴竣，導致銷售額下降，集團中期收益因而減少約２２％。
公司將於１１月中旬或前後公布業績。（ｈｍ）
01/11/2018 07:54
【企業盈警】雲裳衣（０１７０９）料中期錄盈轉虧損
《經濟通通訊社１日專訊》雲裳衣（０１７０９）宣布，預期截至今年９月底止六個月盈轉
虧損，主要由於就以股份為基準的付款，確認一次性非現金開支約９７０萬元；就公司於今年６
月完成配售新股，而錄得非經常性配售佣金及其他費用約１４０萬元；及與去年同期相比，若干
市埸貿易環境嚴竣，導致銷售額下降，集團中期收益因而減少約２２％。
公司將於１１月中旬或前後公布業績。（ｈｍ）
|中國故事01/11/2018
港珠澳 過橋全攻略
|中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
|國際動態01/11/2018
風暴水災襲意 「水都」威尼斯疏散遊客
|FOCUS31/10/2018
【FOCUS】地產代理掀「汰弱留強」 港樓跌勢已成？
|生財有道31/10/2018
【樓市轉勢】9月樓價指數跌1.4% 錄兩年半最大跌幅
|剖析天下31/10/2018
【中期選舉】民調一面倒 沉默的多數 VS 女性力量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰