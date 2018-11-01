《日入而息》香港零售銷售及澳門賭收均創低位，港股急升４３６點

《今天重點》﹡本港９月零售銷售額升２﹒４％遜預期，去年６月以來最差

﹡１０月澳門博彩收入按年升２﹒６％，表現遜市場預期

﹡證監會表示加強規管虛擬資產基金管理或分銷，及施加發牌條件



《即日市況》﹡騰訊強勢，港股急升４３６點報２５４１６，收復二萬五兼破十天線



《深滬股市》﹡滬指衝高回落收升０﹒１％，北上資金大幅流入８７億



《美元匯價》﹡英央行料按兵不動，英鎊反彈目標１﹒２９２；歐元最新報１﹒１３７０╱

７４，日圓最新報１１２﹒９８╱９９



《公司業績》﹡昆明機床（００３００）首三季虧損收窄至１﹒５億元人民幣

﹡電訊ＤＢＡ（０３３３５）２０１７年度虧損收窄至１１６０萬元人民幣，

不派息

﹡香港寬頻（０１３１０）全年多賺１﹒３倍至３﹒９７億元，派末期息

３０仙；香港寬頻住宅收益按年升１６％，住宅ＡＲＰＵ增５％

﹡檳傑科達（０１６６５）第三季溢利按年升２﹒１倍至２６０４萬令吉



《公司資訊》﹡ＡＳＭ（００５２２）無掌握ＴＣＬ洽購資料，貿易戰直接影響收入不足

０﹒５％；ＡＳＭ料全年收入及新增訂單可創紀錄，收入未見頂可續增長

﹡艾碩（０８３４１）委臨時清盤人以來投標合約額４﹒１４億元

﹡安樂工程再申主板上市，獲港珠澳橋機電１６億元合約

﹡國浩（０００５３）停牌待公布法院會議及股東特別大會結果；

Ｅｌｌｉｏｔｔ是多年股東，不評論於東亞投資策略

﹡國微技術附屬（０２２３９）最多斥２１００萬美元收購快速驗證系統公司

﹡盛業資本（０８４６９）出售應收帳款，涉資１﹒０８億元人民幣

﹡陽光油砂（０２０１２）與債券持有人達成延期協議

﹡匯豐調查表示有６５％受訪港企對環球貿易前景樂觀，較全球７８％低

﹡新體育（００２９９）斥１﹒８億收購包括汕頭地塊等３項目

﹡瑞聲科技（０２０１８）投資２億美元新加坡研發中心項目動工

﹡恆興黃金（０２３０３）金山金礦第三季剝離量跌６９﹒５％

﹡融信中國（０３３０１）１０月合約銷售額升１﹒５倍至１２４億元人民幣

﹡康宏環球（０１０１９）獨立顧問正編製違規行為報告，續停牌

﹡榮威國際（０３３５８）第二財季銷售訂單總額升２０至２５％

﹡大酒店（０００４５）第三季本港半島酒店出租率跌至５７％

﹡廣泰國際（００８４４）調任田英為副主席，另委任杜書偉為首席執行官

﹡香港寬頻（０１３１０）與ＴＶＢ「幾乎當同一公司營運」，新財年派息增

幅相若



《國企紅籌》﹡上實城開（００５６３）中標上海住宅土地涉４﹒６億元人民幣

﹡報道稱中石油（００８５７）可能成立天然氣銷售分公司

﹡工行（０１３９８）個人儲蓄存款餘額突破９萬億元



《神州民企》﹡騰訊（００７００）《王者榮耀》強制公安實名校驗本月覆蓋全國，防沉迷

再發力；騰訊車聯已與廣汽、吉利等車企達成戰略合作；騰訊林松濤稱已形

成內容生態總體布局，短視頻為重要方向

﹡富力地產（０２７７７）１０月合約銷售額升３０％



《中國要聞》﹡１０月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒１，產出指數兩年低

﹡雙匯香腸被台灣驗出含非洲豬瘟病毒

﹡報道指安順市副市長郭偉誼空降茅台擔任總經理

﹡萬科表示設殼公司避限購令屬中介公司銷售行為

﹡人民日報表示防治沉迷手遊需對遊戲公司等加大整治力度

﹡中鐵總負債５﹒３萬億元再破頂，首三季虧損額大減

﹡世行表示中國位列今年營商環境改善全球排名前十位

﹡潘功勝稱中國經濟結構續優化，股市估值處歷史低水平

﹡上交所表示滬市公司首三季業績增速緩，但仍保較高水平

﹡財政部維持證券印花稅率不變，惟調整權擬轉交國務院

﹡深交所表示首三季深市公司淨利升近一成，營收增１６％

﹡人行不開展逆回購操作，淨回籠１０００億元；人行旗下媒體表示金融機構

應平等對待國企和民企融資；人行發布移動金融聲紋識別技術規範，獲監管

部門認可；１０月未開展ＭＬＦ，ＳＬＦ操作２９２億元

﹡致同包孝先表示降稅減費令科技企業最為受惠

﹡人行上海總部表示做好進博會的金融服務配套工作

﹡上期所暫停歐浦智網熱軋卷板指定交割倉庫交割業務

﹡台聯電表示暫時中止一切與福建晉華的共同研發活動

﹡融創訴樂視控股案終結執行程序，追回５﹒３億欠款

﹡農業農村部部署專項措施，加強生豬運輸車輛監管

﹡甘肅設牛肉麵產業發展基金支持企業走出去，首期十億

﹡洽洽食品與中石化四川銷售公司簽投資合作框架協議



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４３％，報９８４４﹒７４點



《其他消息》﹡醫管局委任高拔陞為行政總裁，明年８月履新

﹡泛民促政府交代馬凱工作簽證被拒事件之議案遭否決

﹡交通津貼明年實施範圍擴至邨巴、紅色小巴等，最多回水３００元

﹡中原按揭表示Ｐ按選用比例將逐步回升至取代Ｈ按；中原估價指數跌勢未止

，預示樓價將出現較明顯調整；本月佣金收入１﹒９億元，屬１６年２月來

新低

﹡經絡表示下季或出現零星負資產個案，二手成交維持低位

﹡深股通額度全日用２９﹒２億元；北上資金流入８７億近兩年多，滬股通額

度用５７億元

﹡蔡志明申請成康宏案被告獲高院法官批准

﹡匯豐銀行重奪１０月份現樓樓花按揭冠軍

﹡潘焯鴻指沒保存好剪鋼筋相片，因當時不覺事件很嚴重

﹡立法會開始辯論引用特權法調查港鐵沙中線工程問題

﹡雷添良及李律仁獲任命為金融領導委員會委員

﹡林鄭月娥訪問上海出席首屆中國國際進口博覽會開幕式

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