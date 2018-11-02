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02/11/2018 07:46

《日出而作》習特電聯道指升２６４點，鎊匯漲２％，油價挫逾２％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３８０．７４　升　２６４．９８點╱１．０６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４０．３７　升　　２８．６３點╱１．０６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４３４．０６　升　１２８．１６點╱１．７５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１１４．６６　跌　　１３．４４點╱０．１９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１４６８．５４　升　　２１．０３點╱０．１８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５０８５．４５　跌　　１３．４４點╱０．１９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．５９，歐元兌美元１．１４０２

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