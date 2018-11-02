《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３８０．７４ 升 ２６４．９８點╱１．０６％
標普５００ ２７４０．３７ 升 ２８．６３點╱１．０６％
納斯達克 ７４３４．０６ 升 １２８．１６點╱１．７５％
倫敦富時１００ ７１１４．６６ 跌 １３．４４點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １１４６８．５４ 升 ２１．０３點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０８５．４５ 跌 １３．４４點╱０．１９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．５９，歐元兌美元１．１４０２
02/11/2018 07:46
《日出而作》習特電聯道指升２６４點，鎊匯漲２％，油價挫逾２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３８０．７４ 升 ２６４．９８點╱１．０６％
標普５００ ２７４０．３７ 升 ２８．６３點╱１．０６％
納斯達克 ７４３４．０６ 升 １２８．１６點╱１．７５％
倫敦富時１００ ７１１４．６６ 跌 １３．４４點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １１４６８．５４ 升 ２１．０３點╱０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５０８５．４５ 跌 １３．４４點╱０．１９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２．５９，歐元兌美元１．１４０２
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