《窩輪匯智－劉嘉輝》裂口波動市況下的輪證攻略

《窩輪匯智》近日隨市況反彈，有不少投資者問及關於牛熊證方面的部署，特別是以熊證入

場要關注的地方。筆者經常強調，輪證並非「四季皆宜」的投資產品，在一些極端波幅的市況中

，若再配以高槓桿的產品，看對市況當然有意外驚喜，但看錯市時風險亦同時被槓桿化放大，因

此不論是產品條款、種類或是注碼上的控制，都要留神。



就以本周市況為例，恆指先低後高，一周波幅約１９００點，並在周四及周五連續兩日出現

上升裂口。裂口風險對於以牛熊證坐倉的投資者來說絕對是不能忽視。因為在裂口市況中，一開

市產品若觸碰到收回價便會即時暫停買賣，投資者並不能作任何止蝕部署，有自動平倉的效果。

而對窩輪來說，雖然不會在裂口市況中被強制收回，但它的一大風險在於引伸波幅變化及到期行

使的機會。引伸波幅上升對輪證來說有利好作用，但若在高位時買入，一旦引伸波幅回落，窩輪

則有機會受負面影響。因此，若以較中線角度作部署，持有窩輪雖然要面臨時間值損耗，但波幅

造好至少可以利好輪價，並彌補部分時間值的損失，待正股由價外變入價內。否則時間一日一日

過去，正股表現牛皮，再加上波幅回落，窩輪價格回落的幅度可能會加劇。



最後是注碼上的控制，要知道輪證為衍生工具，雖不會如期指及期權等有機會被追收孖展，

但最壞的情況仍是會損失全部本金。配合市況仍存在較大波動及不確定性，投資者應因應個人風

險承受能力，量力而為。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

