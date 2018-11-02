《投資觀點－施宏毅》特朗普中期大選後，定美國生死的四大計劃

《投資觀點》早前我們曾經與大家探討中期大選對特朗普及美國的影響，幫助大家提前準備

部署。而今天中選逼在眉前，筆者會和大家分析中選後，特朗普大可能會推行的四大政策或計畫

。當中對美國消費板塊、基建板塊、醫藥板塊及後市均有著重大的影響。

首先和大家跟進共和黨在國會，現時的預測選舉結果。在眾議院方面，預期恭和堂會議

２００席比２３５席落敗，而參議院方面則會以５２席比４８席領先。根據美國歷史，１９９６

年至２０１８年數據，政府會在中期選舉後，比中期選舉前推出更多政策。所以反映中期選舉的

重要性，如果中選落敗，將會對特朗普未來的政治力量有更大影響，亦會影響以下接來討論，特

朗普的四大計劃。

第一個大可能會推行的政策就是稅改２﹒０。特朗普一直主張減稅以加速經濟發展，他相信

中長遠而言，減稅不但能夠覆蓋自身成本，更能夠為國家創造額外收入。回顧去年１２月，特朗

普簽署１﹒５萬億美元減稅法案稅改成果，的確反應正向結果。在全球經濟增長放緩下，美國不

但能保持增長，而且創造出強勁的ＧＤＰ真正數字，背後的主要原因，相信是特朗普減稅帶來的

財政刺激。不但增加居民可支配收入和企業稅後盈利，也大動國內消費及投資活動。我們預期在

中期選舉後，特朗普將推出稅改２﹒０。預期方案會於１２月左右達成。減稅２﹒０方向分別是

，將企業稅從目前的２１％進一步下調至２０％；中產階級和小企業主減稅；一系列的退休金、

教育金改革；加大初創企業的費用抵扣。屆時將進一步利好本土消費板塊企業，也會利好整體美

國企業的稅後利潤。若計劃落實後，屆時可留意家得寶或亞馬遜等大型零售股，或美國國內最大

美容產品零售商，猶他彩妝＆香水沙龍。基於前兩者為公司真實持有，不便作詳細討論。

在猶他彩妝＆香水沙龍而言，其基本面表現也相當突出，三年平均營業收入及純利增長分別

為２１﹒９９％及２９﹒２５％，爭速可觀。而在資本運用方面，ＲＯＡ（２１﹒６６％），資

產回報率（３６﹒２９％），也是相當突出。技術分析教學方面，現時股價在一上升通道上徘徊

，若未來能突破２９１元（美元．下同），可考慮部署，阻力位看２９８元。相反若股價出現回

落，可等待支持位置２７３╱２５５元出現轉勢，再考慮部署。

第二個大可能會推行的政策就是萬億基建預算方案。回顧２０１７年，美國因天然災害以致

大量財政損失，金額超過３０００億元，當中一大部分事與基礎建設的損毀有關。而事實上國家

發展的長遠戰略往往語基建項目掛勾，大部分政府官員，甚至是民主黨也支持基礎建設方向，只

是大家對預算金額的定制規模有差異。如果共和黨在中期選舉後大勝，將會造就特朗普的萬億基

建預算方案。相信未來會利好基建相關企業的發展。我們可考慮美國龍頭建築顧問公司

ＡＥＣＯＭ。現時技術分析走勢表現較差，需等待未來突破下行趨勢線位置３３元，方可考慮。

阻力位看３４﹒７５元，支持位置可設於買入價。另一方面，若未來股價進一步回調到

３０﹒１５元水平出現轉勢訊號時，亦可考慮轉勢部署，阻力位可設於３３元及３４﹒７５元。

第三個可能推行的政策是醫改。基於奧巴馬政府的醫改法案充滿漏洞，政府付出的資金，沒

有真正落於病人手中，反而造就安保險企業、中間企業及醫藥企業的暴利。特朗普上任後第一個

實行的法案就是停止這個醫改法案，定揚言會大幅修改，以致真正造福病人。當歧視的既得利益

者（保險企業、中間企業及醫藥企業）分分擔心未來新醫改法案實行後，會傷害自身企業盈利，

股價也因此而大跌。但時移勢易，特朗普在近來的演講上，就醫改法案提出的方向，只針對保險

企業及中間企業作整治，並沒有對醫藥巨頭的暴利經營帶來太大影響。若未來醫改方向真的是如

特朗普所提出的方向達成，其實會令原本身在危機的醫藥巨頭重拾希望。

最後可能推行的計劃就是延續貿易戰。根據民調顯示，多數共和黨選民支持特朗普挑起貿易

戰，如果共和黨在各會兩院取得多數議席，這將會令貿易戰繼續延續下去，嚴重的更會衍生成大

規模的聯盟貿易戰。在九月時，美國透過修改北美自由貿易協議框架，成功把美國優先主義注入

協議內容。若未來特朗普進一步拉攏其他國家加入琪露易聯盟，例如日本、韓國及印度等。這將

會對中國構成更大的威脅。而在美墨加貿易協議框架中，明顯放大美國跨國藥企的利益。所以隨

著美國貿易聯盟進一步擴大，亦會利好美國跨國龍頭躍期的發展。當中具龍頭地位，而且基本面

優質及防守性高的一家美國藥企，就是輝瑞。技術分析而言，可等待股價回調節支持位置４１元

出現轉勢時，作部署。另外亦可現價買入作長線部署，阻力位可定於設定位置４５﹒８元的水平

。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

