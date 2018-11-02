【企業盈喜】澳優（１７１７）料九個月多賺逾１倍，奶粉銷售增加

《經濟通通訊社２日專訊》澳優（０１７１７）發盈喜，預期今年首三季純利，將較去年同

期的２﹒２億元（人民幣．下同）增加約１﹒０７倍至約４﹒５５億元，而經調整後利潤預計增

加至約３﹒９５億元，較去年同期增加約７９﹒１％，

公司指利潤增加，主要源於核心業務分部自家品牌配方奶粉產品，銷售額上升約

５８﹒２％。隨着荷蘭兩座新工廠投產及收購澳洲一座工廠，產能有所提升，公司的管理及營運

效率逐漸提升。

公司將於１１月１３日發佈今年首三季度業績。（ｓｃ）

