傳美國起草美中協議，港股午後升幅擴大至１００９點報２６４２５

《經濟通通訊社２日專訊》中美首腦早前進行電話交談，被解讀為中美貿易戰有機會降溫，

午後更傳出美國將起草可能的美中協議，刺激港股今日高開逾５００點。隨後人民幣連過七關，

在岸人民幣兌美元急升１６０點，報６﹒９１１０；離岸人民幣兌美元急升２５０點，一度升破

６﹒９０關口，刺激港股午後繼續急升，並成就單日千點升幅。

現時，恆生指數報２６４２５，升１００９點或升３﹒９７％，主板成交９２３﹒４４億元

。上證綜合指數報２６５５，升４８點或升１﹒８８％，成交１１２７﹒６５億元人民幣。



藍籌股十大升幅表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） ８﹒１２元 升１０﹒０３％

舜宇光學（０２３８２） ７９﹒９５元 升９﹒５２％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒９０元 升９﹒４９％

吉利汽車（００１７５） １６﹒７８元 升９﹒２４％

石藥集團（０１０９３） １８﹒５２元 升９﹒０７％

申洲國際（０２３１３） ９４﹒４０元 升８﹒７６％

騰訊控股（００７００） ３０１﹒６０元 升８﹒５７％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒４０元 升８﹒１８％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒３５元 升６﹒５１％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒５０元 升２﹒３５％

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（ｕｌ）

