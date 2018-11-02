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即市新聞

02/11/2018 13:04

傳美國起草美中協議，港股午後升幅擴大至１００９點報２６４２５

　　《經濟通通訊社２日專訊》中美首腦早前進行電話交談，被解讀為中美貿易戰有機會降溫，
午後更傳出美國將起草可能的美中協議，刺激港股今日高開逾５００點。隨後人民幣連過七關，
在岸人民幣兌美元急升１６０點，報６﹒９１１０；離岸人民幣兌美元急升２５０點，一度升破
６﹒９０關口，刺激港股午後繼續急升，並成就單日千點升幅。
　　現時，恆生指數報２６４２５，升１００９點或升３﹒９７％，主板成交９２３﹒４４億元
。上證綜合指數報２６５５，升４８點或升１﹒８８％，成交１１２７﹒６５億元人民幣。

　　藍籌股十大升幅表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　　　８﹒１２元　　升１０﹒０３％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　７９﹒９５元　　　升９﹒５２％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４７﹒９０元　　　升９﹒４９％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１６﹒７８元　　　升９﹒２４％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１８﹒５２元　　　升９﹒０７％
　　申洲國際（０２３１３）　　　９４﹒４０元　　　升８﹒７６％
　　騰訊控股（００７００）　　３０１﹒６０元　　　升８﹒５７％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３４﹒４０元　　　升８﹒１８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２５﹒３５元　　　升６﹒５１％
　　中銀香港（０２３８８）　　　３０﹒５０元　　　升２﹒３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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