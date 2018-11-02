中美貿易戰降溫，港股半日揚６１０點報２６０２６，成交８４２億

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易磋商進展順利，貿易戰憂慮

得以紓緩。加上企業業績理想，美股連升第三日。隔晚離岸及在岸人民幣大漲，今早更一度升穿

６﹒９１關，高見６﹒９０８８，刺激港股高開５６４點後，最多升６９７點高見２６１１３，

重上２０天線（約２５５１８點），中午收報２６０２６點，升６１０點或２﹒４０％，成交８

４１﹒８１億元。國指午收報１０５１３點，升２３４點或２﹒２８％。

上證綜合指數報２６３７，上升３１點或上升１﹒２１％，成交１０８３﹒８６億元人民幣

重磅股方面，騰訊（００７００）升破２０天線（２７９﹒６８元），半日彈６﹒５５％，

現報２９６元。昨日《人民日報》刊發文章表示，防治沉迷手遊還需要對遊戲公司、工商個體等

加強管理、加大整治力度。騰訊公布，將在其他省級行政區分六期依次啟動《王者榮耀》用戶強

制公安實名校驗，目標於１１月內完成中國大陸地區的全部覆蓋。

隔晚國際油價重挫逾２％，拖累石油石化股普遍下滑，中石油（００８５７）半日軟

１﹒３８％，報５﹒７１元，失守１０天線（約５﹒７３４元），暫跌幅最大藍籌。中海油（０

０８８３）走低１﹒０４％，報１３﹒３元。

中生製藥（０１１７７）三連揚累升１１﹒５％後，現價續漲９﹒６２％，報８﹒０９元，

升破５０天線（７﹒８４８元），暫半日升幅最大藍籌。



＊人民幣回勇，紙業、內銀及內房向好＊



貿易戰降溫，離岸人民幣（ＣＮＨ）亦大舉反攻轉強，紙業、內銀及內房相關股向上。理文

造紙（０２３１４）現價升７﹒１８％，報７﹒３１元，升破５０天線（７﹒２０３元）；玖龍

紙業（０２６８９）現價上升６﹒３８％，報７﹒８４元，收復１０天線（７﹒４５８元）及

２０天線（７﹒６７２元）；晨鳴紙業（０１８１２）上揚４﹒５％，報４﹒６４元。

另外，內銀今早向好。外電引述消息人士表示，人行周三（３１日）召集部分商業銀行，要

求各家機構在近期全面推進配套信用風險緩釋工具（ＣＲＭ）的企業債券發行，招商銀行

（０３９６８）現價飊６﹒４６％，報３２﹒９５元。建設銀行（００９３９）飊２﹒２２％，

報６﹒４５元，觸及５０天線（６﹒５４７元）；農業銀行（０１２８８）上漲２﹒０４％，報

３﹒５元；工商銀行（０１３９８）升１﹒３％，報５﹒４４元。

內房方面，市傳中共中央政治局昨日，對比上一次政治局會議沒有提到房地產，預期對內地

樓價會有一定程度的放鬆管制。令昨日滬港兩地多隻內房股急漲。內房股繼上日急升後，今日再

隨市上揚，其中三隻內房藍籌齊齊走高，碧桂園（０２００７）揚１﹒６４％，報９﹒３１元，

華潤置地（０１１０９）揚１﹒４４％，報２８﹒２５元。另外；中海外（００６８８）漲１﹒

７５％，報２６﹒１５元；萬科（０２２０２）高水２﹒３１％，報２６﹒５５元；恆大（０３

３３３）漲２﹒２３％，報２０﹒６５元。



＊手機設備股全面造好，零售股未受政府數字影響＊



中國國家主席習近平與美國總統特朗普進行電話通話，就雙方關切問題開展磋商，外界對此

解決為貿易戰降溫跡象。加上，蘋果第四季盈利增長３２％，收入增長兩成，兩者皆優於市場預

期，手機設備股全面造好。舜宇（０２３８２）領先升７﹒４％，報７８﹒４元；通達集團（０

０６９８）揚１％，報１﹒０１元；高偉電子（０１４１５）漲１﹒０６％，報０﹒９５元；丘

鈦科技（０１４７８）亦漲４﹒５２％，報４﹒１６元；瑞聲科技（０２０１８）微揚

０﹒０８％，報６４﹒４元，而鴻騰精密（０６０８８）飊３﹒９８％，報３﹒４元。

政府統計處發表的臨時估計數字顯示，９月零售銷售遜預期，惟零售股未見明顯受影響。莎

莎（００１７８）揚４﹒５％，報３﹒２５元；周生生（００１１６）現價輕輕滑０﹒６３％，

報１２﹒６元。

至於本地收租股方面個別發展，九龍倉置業（０１９９７）上升０﹒５１％，報４８﹒９元

；希慎興業（０００１４）跌０﹒８％，報３７﹒４元；太古地產（０１９７２）升

１﹒４６％，報２７﹒７５元。（ｋｔ）

