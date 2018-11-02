《經濟通通訊社２日專訊》龍資源（０１７１２）下周一（５日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易系統，開市價２﹒１８元，較招股價２﹒０３元高出７﹒４％，每手１０００股，不計手續費
賺１５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報２﹒２４元，較招股價高１０﹒３％。（ｓｃ）
02/11/2018 16:20
【新股上市】龍資源超暗盤開２﹒１８元，高招股價逾７％
《經濟通通訊社２日專訊》龍資源（０１７１２）下周一（５日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易系統，開市價２﹒１８元，較招股價２﹒０３元高出７﹒４％，每手１０００股，不計手續費
賺１５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報２﹒２４元，較招股價高１０﹒３％。（ｓｃ）
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