貿易戰或現轉機，騰訊勁飆逾６％，港股高開５６４點報２５９８０

《經濟通通訊社２日專訊》貿易戰憂慮紓緩加上企業業績理想，美股連升第三日，隔晚離岸

及在岸人民幣大漲，一度重上６﹒９１水平，刺激港股高開５６４點或升２﹒２２％，逼近

２６０００點大關，報２５９８０，重上２０天線（約２５５１８點）。國企指數開報

１０５１６，升２﹒３１％或升２３７點。

中生製藥（０１１７７）勁升１０﹒１６％，報８﹒１３元，暫為升幅最大恆指成分股。中

海油（００８８３）跌１﹒１９％，報１３﹒２８０元，為跌幅最大藍籌股。

蘋果公司於美股收市後公布業績，上季ｉＰｈｏｎｅ銷量及公司對今季盈利展望令市場失望

，拖累蘋果盤後股價大跌逾６％。不過，在港股上市的蘋果供應商暫未見受打擊，舜宇光學（０

２３８２）再彈１０％，重上８０元，報８０﹒３元；瑞聲科技（０２０１８）跟漲

７﹒２３％，報６９元。

重磅股方面，騰訊（００７００）升破２０天線（約２８０﹒３元），開報２９５元，彈６

﹒１９％；匯控（００００５）走高０﹒６９％，報６５﹒５元。

國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，中美貿易戰或現轉機，刺激美股三連升。道指攀

升２６４點至２５３８０點；標普５００指數上揚２８點至２７４０點；納指收高１２８點至７

４３４點。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒５０元 升０﹒６９％

港交所 （００３８８） ２２１﹒２０元 升３﹒５６％

騰訊控股（００７００） ２９５﹒００元 升６﹒１９％

建設銀行（００９３９） ６﹒４５元 升２﹒２２％

中國移動（００９４１） ７３﹒５０元 跌０﹒６１％

友邦保險（０１２９９） ６２﹒５０元 升１﹒９６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５３元 升２﹒９８％

中國平安（０２３１８） ７７﹒４５元 升３﹒３４％

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（ｋｌ）

