《盤後部署》港股全日高位收市，成交急增，料可挑戰５０天線阻力

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普表示，與中國的貿易磋商進展順利，重燃兩國可

能解決貿易爭端的希望，帶舫三大指數全線上升，其中納指累計上升５﹒４％，為２０１６年

２月以來的最大三日升幅。個股方面，蘋果業績報喜但財測保守，加上上季ｉＰｈｏｎｅ銷量及

公司對今季盈利展望令市場失望，股價盤後重挫６％。

港股方面今早隨外圍造好高開５６４點其後升幅擴大，午市後傳美國起草美中協議，加上

人民幣上揚，令港股以全日高位２６４８６收市，升１０７０點或４﹒２１％，重上２０天線（

約２５５４４點）及２６０００關口。全日主板成交１７０３﹒０５億元增加４３﹒２％。國企

指數報１０６８７，升３﹒９７％或升４０８點。

上證指數報２６７６，升７０點或升２﹒７０％



＊傳起草美中協議，ＶＩＸ恐慌指數穿２０關＊



中美首腦上日進行電話交談，被解讀為中美貿易戰有機會降溫，午後更傳出美國將起草美中

協議，據彭博引述４名知情人士透露，美國總統特朗普希望在本月底的二十國集團（Ｇ２０）峰

會上，與主席習近平在達成貿易協議，並要求內閣開始起草貿易條款。

貿易戰降溫，離岸及在岸人民幣雙雙大舉反攻轉強，離岸人民幣兌美元急升一度收復

６﹒９０關口，另一方面美匯指數自１６個月高位回落０﹒９％。美債受有關美國製造業、建築

業及勞動生產率放緩的數據打壓收益率下跌，１０年期美債收益率尾市下跌至３﹒１４％，在美

元美債息回落下，將援解港股下行壓力。

另外，早前ＶＩＸ恐慌指數由９月的１２水平，一直升至最高的２５，惟現時該指數已跌穿

２０的心理關口，為１０月２２日來首次，反映投資者對未來股市恐慌態度軟化。市場仍靜待今

日美國公布的非農就業人口變動，預期增加２０萬人，前值為１３萬人。



＊Ａ股上市公司回購數量及金額均創歷史新高＊



自上月中證監修訂《公司法》，為上市公司回購打開空間後，多間公司火速響應，有數據顯

示，今年以來共有５８９間Ａ股上市公司實施完成８４１次回購累計回購４５﹒４２億股，回購

金額達到３１１﹒４３億人民幣兩者均創歷史新高，相信短期有效提振Ａ股表現。

另外。外電引述消息人士表示，人行本周三（３１日）召集部分商業銀行，要求各家機構在

近期全面推進配套信用風險緩釋工具（ＣＲＭ）的企業債券發行，有分析人行此舉意在落實近期

一系列支持民企發債的政策，與之前人行額外給予部分銀行ＭＬＦ資金以支持信用債投資一樣，

也是加強推進寬信用的手段。

現時港股升破２０天線（約２５４４４點）及２６０００關口，料貿易戰消息發展將成本月

港股關鍵。臨近下周二（６日）美國中期選舉，美國或會釋出更多利好因素，且港股陸續有多間

企業放榜，支持短期持續反彈，料於５０天線見阻力（約２６６８９點），並於２６０００點有

支持。（ｓｃ）

