  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2018 08:13

【貿易開戰】特朗普與習近平通電，稱有良好交談重點討論貿易問題

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，與中國的貿易談判進
展順利，兩人之前進行了非常好的電話討論。特朗普計劃在１１月底２０國集團（Ｇ２０）領導
人峰會期間與中國國家主席習近平會面。
　　特朗普指，在電話中與習近平談論很多話題，但著重討論貿易及北韓問題，下一次會晤安排
在２０國集團會議期間。
　　本周較早時，特朗普稱，他認為與中國在貿易方面將會達成重大協議，但警告若未能達成協
議，他已經準備好對另外數十億美元的商品加徵關稅。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯　政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」，你喜歡嗎？
FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
專訪01/11/2018
【上海專訪】致同包孝先：降稅減費令科技企業最為受惠
中國故事01/11/2018
港珠澳　過橋全攻略
中國故事01/11/2018
AI前景一片燦爛 結合傳統行業現真價值
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN