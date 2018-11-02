【貿易開戰】特朗普與習近平通電，稱有良好交談重點討論貿易問題

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，與中國的貿易談判進

展順利，兩人之前進行了非常好的電話討論。特朗普計劃在１１月底２０國集團（Ｇ２０）領導

人峰會期間與中國國家主席習近平會面。

特朗普指，在電話中與習近平談論很多話題，但著重討論貿易及北韓問題，下一次會晤安排

在２０國集團會議期間。

本周較早時，特朗普稱，他認為與中國在貿易方面將會達成重大協議，但警告若未能達成協

議，他已經準備好對另外數十億美元的商品加徵關稅。（ｍｎ）

