【脫歐之後】英倫銀行維持利率不變，暗示或加快加息步伐

《經濟通通訊社２日專訊》英倫銀行維持利率於０﹒７５％不變，符合市場預期，並暗示若

英國順利脫歐，未來加息速度將略為加快。

英倫銀行行長卡尼表示，無協議脫歐並非央行目前的主要假設，如果經濟受到衝擊，目前無

法判斷是需要加息還是減息來應對，向兩個方向調整的可能性都是存在。

央行指，若順利脫歐，英國經濟可能繼續以每年１﹒７５％左右的速度增長，由於經濟已實

現全產能，通脹需要３年時間才能從目前的２﹒４％降至２％的目標，暗示未來有需加快加息步

伐。（ｍｎ）

