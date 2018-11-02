【脫歐之後】據報歐盟在脫歐臨時計劃中提出愛爾蘭邊境折衷方法

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，歐盟已提出一份臨時性退歐計劃，以避免在愛爾蘭

上出現一條硬邊界，並向英國做出更有力的保證，無需在愛爾蘭海沿岸設置海關邊界。

這項折衷方案調整歐盟的底線，歐盟原本的底線包括，拒絕在脫歐協議中對歐盟與英國未來

的貿易關係做出保證。（ｍｎ）

