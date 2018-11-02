《地區經營》安倍晉三：若經濟出現巨大衝擊，不會堅持上調消費稅

《經濟通通訊社２日專訊》日本首相安倍晉三稱，若日本經濟遭受巨大衝擊，將不會堅持明

年如期上調消費稅。

他對國會表示，政府的基本立場是在推進上調時消費稅時，不會太過死板及不靈活，推遲上

調消費稅的前提條件包括出現全球經濟危機或嚴重的自然災害。（ｍｎ）

