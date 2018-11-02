【貿易開戰】貝萊德：美國與中國正走向全面貿易戰

《經濟通通訊社２日專訊》全球最大基金公司貝萊德行政總裁Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ稱，中

國及美國互相採取以牙還牙式的關稅措施，正在走向全面的貿易戰。

他稱，如果未來數周局勢繼續保持下去，這將會爆發一場全面的貿易戰，因中國是一個非常

強大、非常驕傲的國家，認為他們的立場將會非常堅定。

他提到的全面貿易戰是指美國對所有中國進口商品徵稅，Ｆｉｎｋ稱，隨著貿易戰發展，中

國可能不會購買更多美債，這將對美國帶來壓力，因美國靠發債為不斷增加的債務提供資金。

（ｍｎ）

