【貿易開戰】傳特朗普要求內閣起草美中貿易協議，道期升０﹒５％

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，美國總統特朗普已要求內閣開始起草美中貿易協議

的潛在條款，特朗普與中國國家主席習近平將於１１月底２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會期間

會面。

在消息傳出後，道指及標指期貨向好，現升約０﹒５％。

昨晚特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上透露與習近平通電，雙方進行了非常好的交談，並集中討論

貿易問題。（ｍｎ）

