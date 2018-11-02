《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，美國總統特朗普已要求內閣開始起草美中貿易協議
的潛在條款，特朗普與中國國家主席習近平將於１１月底２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會期間
會面。
在消息傳出後，道指及標指期貨向好，現升約０﹒５％。
昨晚特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上透露與習近平通電，雙方進行了非常好的交談，並集中討論
貿易問題。（ｍｎ）
02/11/2018 13:16
【貿易開戰】傳特朗普要求內閣起草美中貿易協議，道期升０﹒５％
《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，美國總統特朗普已要求內閣開始起草美中貿易協議
的潛在條款，特朗普與中國國家主席習近平將於１１月底２０國集團（Ｇ２０）領導人峰會期間
會面。
在消息傳出後，道指及標指期貨向好，現升約０﹒５％。
昨晚特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上透露與習近平通電，雙方進行了非常好的交談，並集中討論
貿易問題。（ｍｎ）
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