【油市博奕】傳日韓印度等八國獲美國豁免伊朗制裁，暫不包括中國

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府已經同意讓８個國家在下周

對伊朗實施制裁後繼續購買伊朗石油，其中包括盟友南韓、日本及印度。

這些國家一直在尋求制裁豁免，以便能繼續購買伊朗石油。不過中國作為伊朗最大石油客戶

，與美國的豁免談判仍在進行當中。（ｍｎ）

