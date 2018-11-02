《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府已經同意讓８個國家在下周
對伊朗實施制裁後繼續購買伊朗石油，其中包括盟友南韓、日本及印度。
這些國家一直在尋求制裁豁免，以便能繼續購買伊朗石油。不過中國作為伊朗最大石油客戶
，與美國的豁免談判仍在進行當中。（ｍｎ）
02/11/2018 16:49
【油市博奕】傳日韓印度等八國獲美國豁免伊朗制裁，暫不包括中國
《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，美國政府已經同意讓８個國家在下周
對伊朗實施制裁後繼續購買伊朗石油，其中包括盟友南韓、日本及印度。
這些國家一直在尋求制裁豁免，以便能繼續購買伊朗石油。不過中國作為伊朗最大石油客戶
，與美國的豁免談判仍在進行當中。（ｍｎ）
|FOCUS02/11/2018
【FOCUS】放低電話即祭「中國計劃」 慎防侵侵「兵不厭詐」
|中國故事02/11/2018
【呵護民企】中央高規格座談會撐民營經濟 列席民企股價獲提振
|國際動態02/11/2018
特朗普拉票 打強硬反移民牌
|香港政情01/11/2018
新地前主席郭炳湘出殯 政商重量級人士紛到場致哀（圖輯）
|中國故事01/11/2018
【京城近觀】麥當勞要「變綠」 你喜歡嗎？
|FOCUS01/11/2018
【FOCUS】政治局加持資本市場 谷基建勢考起央媽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰