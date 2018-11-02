《經濟通通訊社２日專訊》紫元元（０８２２３）公布，預期公司於截至今年９月止九個月
之溢利及全面收入總額將按年增長不少於５０％。
該公司董事會認為，業績改善乃主要由於與去年同期相比，今年首９個月之收益增加不少於
１０％；其次融資租賃應收款項減值虧損減少不少於５０％；以及上市開支減少不少於３０％所
致。
該公司首９個月業績將於下周四（８日）刊發。（ｋｔ）
02/11/2018 08:04
【企業盈喜】紫元元（０８２２３）料首三季最少多賺５０％
《經濟通通訊社２日專訊》紫元元（０８２２３）公布，預期公司於截至今年９月止九個月
之溢利及全面收入總額將按年增長不少於５０％。
該公司董事會認為，業績改善乃主要由於與去年同期相比，今年首９個月之收益增加不少於
１０％；其次融資租賃應收款項減值虧損減少不少於５０％；以及上市開支減少不少於３０％所
致。
該公司首９個月業績將於下周四（８日）刊發。（ｋｔ）
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