【企業盈喜】紫元元（０８２２３）料首三季最少多賺５０％

《經濟通通訊社２日專訊》紫元元（０８２２３）公布，預期公司於截至今年９月止九個月

之溢利及全面收入總額將按年增長不少於５０％。

該公司董事會認為，業績改善乃主要由於與去年同期相比，今年首９個月之收益增加不少於

１０％；其次融資租賃應收款項減值虧損減少不少於５０％；以及上市開支減少不少於３０％所

致。

該公司首９個月業績將於下周四（８日）刊發。（ｋｔ）

