《經濟通通訊社２日專訊》主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工龍資源
（０１７１２）公布招股結果，公開發售部分超額認購０﹒５８倍，一手中籤率１００％，股份
定價為２﹒０３元，預料集資淨額為５３９０萬元。
是次集資所得約９０％，為礦山開發提供資金、與Ｆａｂｏｌｉｄｅｎ項目相關的資本開支
及營運開支活動，包括採礦、環境活動、地質工程及鑽探，以及採樣；約１０％用作營運資金及
一般公司用途。
保薦人為浩德融資，股份將於下周一（５日）於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）
02/11/2018 08:36
【ＩＰＯ反應】龍資源超購０﹒５８倍，一手中籤率１００％
《經濟通通訊社２日專訊》主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工龍資源
（０１７１２）公布招股結果，公開發售部分超額認購０﹒５８倍，一手中籤率１００％，股份
定價為２﹒０３元，預料集資淨額為５３９０萬元。
是次集資所得約９０％，為礦山開發提供資金、與Ｆａｂｏｌｉｄｅｎ項目相關的資本開支
及營運開支活動，包括採礦、環境活動、地質工程及鑽探，以及採樣；約１０％用作營運資金及
一般公司用途。
保薦人為浩德融資，股份將於下周一（５日）於聯交所主板掛牌上市。（ｕｌ）
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