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即市新聞

02/11/2018 16:20

《窩輪豪情－梁業豪》不應低估持貨的風險

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業
、資訊科技業與消費者服務業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為龍湖集團
（００９６０）、中國銀行（０３９８８）與吉利汽車（００１７５），短線（一星期至一個月
）投機價值最高者則為龍湖集團、中國銀行與中國海外（００６８８）。
　　對很多散戶投機者而言，衍生權證與牛熊證皆為圖利的好工具，但他們經常會低估持貨的風
險。下周全球金融市場有機會大幅波動，連大戶也在謹慎地進行部署，甚至已作好了兩手準備，
散戶繼續如常地以相同的注碼於市場內炒賣，明智嗎？筆者愚見，今天（２日）過後，大家應暫
停持有衍生權證或牛熊證過市冒險；即使是進行炒賣，注碼亦應較平日至少減半。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５９﹒８７６，國企指數ＩＢＳＩ則報５８﹒９１４，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市喜見大幅反彈，令短期新
升浪已經正式展開的機會大增。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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