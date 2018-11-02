《窩輪豪情－梁業豪》不應低估持貨的風險

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業

、資訊科技業與消費者服務業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為龍湖集團

（００９６０）、中國銀行（０３９８８）與吉利汽車（００１７５），短線（一星期至一個月

）投機價值最高者則為龍湖集團、中國銀行與中國海外（００６８８）。

對很多散戶投機者而言，衍生權證與牛熊證皆為圖利的好工具，但他們經常會低估持貨的風

險。下周全球金融市場有機會大幅波動，連大戶也在謹慎地進行部署，甚至已作好了兩手準備，

散戶繼續如常地以相同的注碼於市場內炒賣，明智嗎？筆者愚見，今天（２日）過後，大家應暫

停持有衍生權證或牛熊證過市冒險；即使是進行炒賣，注碼亦應較平日至少減半。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５９﹒８７６，國企指數ＩＢＳＩ則報５８﹒９１４，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較佳，整體大市喜見大幅反彈，令短期新

升浪已經正式展開的機會大增。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

