《異動股》９月零售銷售遜預期，惟零售股未受影響，莎莎升近５％

《經濟通通訊社２日專訊》９月零售銷售遜預期，但股價未見受壓。莎莎（００１７８）現

價上升４﹒５％，報３﹒２５元，直逼２０天線（３﹒３３１元）；成交約２２３萬股，涉資

７１９萬元。

本港零售銷售連升１９個月。政府統計處發表的臨時估計數字顯示，今年９月份的零售業總

銷貨價值為３６６億元，按年上升２﹒４％，比市場原來預測升６﹒７％及８月修訂後升

９﹒４％有所放緩，並為去年６月以來最低升幅。今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的估計

上升１１﹒１％。

扣除其間價格變動後，９月份零售業總銷貨數量估計按年升１﹒４％，亦低於市場預估升

４﹒４％及８月修訂後的７﹒９％升幅，今年首九個月合計的零售業總銷貨數量估計升９﹒６％

。

今早零售股未見明顯升跌。周生生（００１１６）現價滑０﹒３２％，報１２﹒６４元；成

交約１７萬股，涉資２１１萬元。東方表行（００３９８）揚０﹒５７％，報１﹒７５元。

本地收租股方面亦普遍上揚。長實（０１１１３）漲１﹒７２％，報５３﹒１５元；成交約

１１１萬股，涉資５８４３萬元。九倉（００００４）現升０﹒２％，報１９﹒９６元；成交約

２９萬股，涉資５８４萬元。



表列本地零售股及本地收租股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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周生生 （００１１６） １２﹒６４０元 下跌０﹒３２％

鱷魚恤 （００１２２） ０﹒６４０元 無升跌

莎莎國際（００１７８） ３﹒２５０元 上升４﹒５０％

先施 （００２４４） ０﹒１３７元 無升跌

冠城鐘錶（００２５６） １﹒６２０元 無升跌



景福集團（００２８０） ０﹒３０５元 下跌１﹒６１％

永安 （００２８９） ２６﹒１００元 無升跌

德永佳 （００３２１） ２﹒６５０元 下跌０﹒３８％

思捷環球（００３３０） １﹒８００元 下跌０﹒５５％

東方表行（００３９８） １﹒７５０元 上升０﹒５７％



九龍倉 （００００４） １９﹒９６０元 上升０﹒２０％

恆基地產（０００１２） ３６﹒９００元 上升１﹒１０％

新鴻基 （０００１６） １０５﹒１００元 上升１﹒１５％

新世界 （０００１７） １０﹒２００元 上升１﹒１９％

會德豐 （０００２０） ４２﹒８００元 上升０﹒５９％



信和置業（０００８３） １２﹒５４０元 上升０﹒９７％

長實集團（０１１１３） ５３﹒１００元 上升１﹒６３％

九龍倉 （０１９９７） ４８﹒６００元 下跌０﹒１０％

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（ｋｔ）

