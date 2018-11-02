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即市新聞

02/11/2018 09:44

領展：留意更多內地物業收購商機，人民幣貶值未見有影響

　　《經濟通通訊社２日專訊》領展房產基金（００８２３）行政總裁王國龍出席電台活動時表
示，早前領展銷售本地物業並在內地投資，其內地物業收入較香港好，現時內地物業佔集團整體
８％，將會留意更多內地一線城市的物業。被問及出售本地商場是否想由政府營運者變成商業商
場營運者，他表示，集團的願景只希望把商場成為世界級的商場，所以根據國際要求管理，若能
發揮商場潛力，便可以穩定派息，而領展的投資者主要依賴領展的派息。
　　９月份本港零售業總銷貨價值按年僅升２﹒４％，被問及領展會否感到壓力時，王氏指出，
雖然零售市場有放緩跡象，是基於人民幣貶值所致，但認為國內的經濟不是太差，期望高鐵能帶
來新的客源，又指現時自由行只佔集團很少的百分比，集團的商場以民生為主，商場鄰近鐵路完
善，主要消費群為本地消費者。
　　面對不少要求回購領展的反對聲音，王國龍表示會不斷聆聽市場意見，成為集團的鞭策。他
又稱，集團會繼續優化投資組合，實行開源節流，在提升質素的同時會平衡成本。他又指，集團
會繼續維持派息增長，早前出售的物業資金是用來還債及回購基金單位，未來亦會用該項資金進
行收購，期望給投資者穩定的派息增長。
　　王氏續稱，雖然流行網購有機會影響商場生意，但香港的物流成本較高，暫時影響仍然有限
，他指亦會把商場的食肆佔比提高，給予消費者體驗式的消費。（ｊｏ）

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