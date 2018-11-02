【駐京專電】雷軍：小米今年出貨量達１億台，提前完成全年目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》小米（０１８１０）董事長雷軍在北京舉行

的２０１８年度中關村論壇上表示，在創業初期沒有硬件行業經驗的情況下，公司僅用了不到三

年時間，便成為手機市場中國第一；今年出貨量已達到１億台，提前完成全年目標。

他並表示，此前創業時，需要把很多精力放在天使投資身上。而目前中關村大量的風險投資

等機構，使中關村成為全國融資條件最好的地方。

