《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》小米（０１８１０）董事長雷軍在北京舉行
的２０１８年度中關村論壇上表示，在創業初期沒有硬件行業經驗的情況下，公司僅用了不到三
年時間，便成為手機市場中國第一；今年出貨量已達到１億台，提前完成全年目標。
他並表示，此前創業時，需要把很多精力放在天使投資身上。而目前中關村大量的風險投資
等機構，使中關村成為全國融資條件最好的地方。
02/11/2018 10:28
【駐京專電】雷軍：小米今年出貨量達１億台，提前完成全年目標
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》小米（０１８１０）董事長雷軍在北京舉行
的２０１８年度中關村論壇上表示，在創業初期沒有硬件行業經驗的情況下，公司僅用了不到三
年時間，便成為手機市場中國第一；今年出貨量已達到１億台，提前完成全年目標。
他並表示，此前創業時，需要把很多精力放在天使投資身上。而目前中關村大量的風險投資
等機構，使中關村成為全國融資條件最好的地方。
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