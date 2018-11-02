《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示，
為拓寬民營企業融資環境，中證監組織開展交易所債券市場信用保護工具試點，探索通過信用增
信工具，支持民營企業融資。近期，首批四單已經推出，其中三單為非上市企業。
02/11/2018 16:42
【呵護民企】中證監：開展交易所債券市場信用保護工具的試點
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示，
為拓寬民營企業融資環境，中證監組織開展交易所債券市場信用保護工具試點，探索通過信用增
信工具，支持民營企業融資。近期，首批四單已經推出，其中三單為非上市企業。
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