【呵護民企】中證監：開展交易所債券市場信用保護工具的試點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示，

為拓寬民營企業融資環境，中證監組織開展交易所債券市場信用保護工具試點，探索通過信用增

信工具，支持民營企業融資。近期，首批四單已經推出，其中三單為非上市企業。

