【駐京專電】中證監通報專項執法行動第三次檢查，９案完成調查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會通報專

項執法行動第三批案件執法進展，其中９宗案件已完成現場調查，１宗案件已作出行政案件已完

成現場調查，１宗案件已作出行政處罰。

她表示，相關案件反映：一、上市公司正常審計程序無法正常開展；二、伴生其他嚴重違法

違規行為，包括大額資金被佔用，財務舞弊行為；三、部分公司屢次出現信披違規。

高莉表示，根本原因在於上市公司公司治理仍然不健全。中證監將堅決依法嚴肅處理，上市

公司應當提升信披質量，維護投資者權益。

