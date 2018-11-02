【駐京專電】中證監：進一步推動境內企業境外上市

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中證監新聞發言人高莉在例行發布會表示，

中證監積極支持符合條件企業發行境外中資股。１０月２４日，青島海爾發行Ｄ股並在中歐國際

交易所Ｄ股市場上市，這成為中國首家Ｄ股公司和Ｄ＋Ｈ股上市公司。

下一步，中證監將進一步推動境內企業境外上市，服務實體經濟，利用境外資本市場進一步

做優做強。

