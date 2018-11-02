《經濟通通訊社２日專訊》早前有報道指，騰訊（００７００）有份投資的線上醫料健康服
務平台「微醫」年內赴港分拆上市。
微醫控股董事長兼首席執行官廖杰遠在記者會表示，微醫的業務、營收及利潤等正進入良性
軌道，相關工作準備順利，隨時準備好上市，認為時機很重要，但他認為今年剩下的時間很短，
只有大約兩個月，期望能於適當時間上市。但他強調，不會因為目前市況波動而影響原先上市時
間表，因為上市工作已準備好。
02/11/2018 11:23
【新股上市】廖杰遠：微醫控股隨時準備上市，但要選恰當時機
《經濟通通訊社２日專訊》早前有報道指，騰訊（００７００）有份投資的線上醫料健康服
務平台「微醫」年內赴港分拆上市。
微醫控股董事長兼首席執行官廖杰遠在記者會表示，微醫的業務、營收及利潤等正進入良性
軌道，相關工作準備順利，隨時準備好上市，認為時機很重要，但他認為今年剩下的時間很短，
只有大約兩個月，期望能於適當時間上市。但他強調，不會因為目前市況波動而影響原先上市時
間表，因為上市工作已準備好。
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