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02/11/2018 17:38

【北水炒Ｄ乜】港股急飆千點北水流入１４億，買匯控港交所沽騰訊

　　《經濟通通訊社２日專訊》貿易戰降溫兼人民幣反彈，恆指周五急飆１０７０﹒３５點或
４﹒２１％，並以２６４８６﹒３５點全日最高位收市，為２０１１年１２月以來最大單日升幅
，收復二十天線，連升３日累漲１９００點或７﹒７３％。
　　北水周五淨流入１４﹒４６億元人民幣；其中買盤最多的個股為匯控（００００５）、港交
所（００３８８）、建行（００９３９）；相反沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、吉利
（００１７５）、融創（０１９１８）。
　　全日主板成交１７０３﹒０５億元，較周四（１日）大增４３﹒２５％，為今年６月初以來
最大單日成交；港股通成交額１８５﹒６８億，佔大市成交１０﹒９％。

＊匯控續成北水寵兒，單日淨流入５﹒７億＊

　　匯控繼續有大量北水流入，周五單日淨流入５﹒６６億，為全日最多北水買盤的個股，過去
三日合計淨流入１２﹒２８億元。港交所周五急飆６﹒３７％，北水流入４﹒１３億，為第二多
北水流入的個股。
　　另外，北水分別流入建行２﹒８６億，兩日合計淨流入４﹒７２億；流入工行
（０１３９８）逾１億，兩日合計流入１﹒８９億；周五流入太保（０２６０１）１﹒４８億。
　
＊騰訊急飆近一成，北水套現沽近４億＊
　
　　「股王」騰訊重拾霸氣，周五急飆９﹒２９％，報３０３﹒６元，三連升累漲約２０％，北
水同日沽走３﹒７８億套現，過去四日仍錄淨流入１﹒２２億。
　　北水同日沽吉利３﹒７８億，沽融創１﹒６億，兩日合計淨沽盤４﹒９５億。（ｅｎ）

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